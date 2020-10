D1B Pro League - Seraing cartonne face au Club Bruges NXT (6-1) et assure sa première place

(Belga) La 6e journée du championnat de D1B Pro League de football a débuté par un carton, vendredi: le FC Seraing a atomisé le Club Bruges NXT 6-1. Au classement, les Métallos sont premiers avec 12 points et les Brugeois derniers (2 points).

Abdel Al Badaoui (3e, 1-0), Benjamin Boulenger (20e, 2-0), Georges Mikautadze (38e, 48e, 56e) et Antoine Bernier (56e, 6-0) ont alimenté le feu d'artifice. Thibo Baeten a réduit la marque pour les espoirs blauw & zwart (85e, 6-1). Comme Westerlo/RWDM de samedi a été reporté, les deux prochaines rencontres auront lieu dimanche. L'Union Saint-Gilloise (2e, 8 points) reçoit Lommel (3e, 7 points) à 16 heures et Deinze (4e avec 6 points et un match de moins) accueille le Lierse (4e, 7 points) à 20 heures. (Belga)