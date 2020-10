Ligue des Champions de basket - Matt Lojeski et l'AEK Athènes en finale

(Belga) Les Grecs l'AEK Athènes se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions de basket en venant à bout des Espagnols de Saragosse (99-75) vendredi soir en demi-finale de la compétition dans la bulle d'Athènes. Le Belge Matt Lojeski termine la rencontre avec 11 points.

Demi-finale à sens unique tant la domination des Grecs a été importante de la première à la dernière minute. Rapidement, sous l'impulsion d'un très bon Tyrese Rice (18 points), les Grecs de l'AEK Athènes prenaient les commandes de la rencontre (26-15 après dix minutes). Le deuxième acte était du même acabit (27-17) et les coéquipiers de Matt Lojeski viraient largement en tête à la pause (53-32). Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait pas et l'écart passait la barre des 30 unités (83-53). L'AEK Athènes l'emporte finalement (99-75) et se qualifie pour la finale. Matt Lojeski termine la rencontre avec 11 points (1/1 à 2 pts et 3/4 à 3 pts) en six minutes. Les Grecs affronteront en finale les Espagnols de Hereda San Pablo Burgos, vainqueurs des Français de la JDA Dijon dans l'autre demi-finale (81-67). La finanle est prévue dimanche, tout comme la rencontre pour la troisième place qui mettra aux prises la JDA Dijon et Saragosse. (Belga)