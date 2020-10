Belgian Men Hockey League - L'Orée, vainqueur 1-2 au Racing, n'a toujours pas perdu un point

(Belga) Après 5 journées de Belgian Men Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de Division Honneur, l'Orée compte toujours le maximum de points, soit 15 unités à son compteur. Le club woluwéen a en effet réussi à éviter l'écueil tendu par Victor Wegnez et ses équipiers du Racing afin de le faire tomber pour la 1ère fois cette saison en s'imposant 1-2 au Fort Jaco.

Dorian Thiery (4e) et Micael Domene (37e) ont permis à l'Orée de mener par deux buts d'écart avant de voir les Rats résorber leur retard en fin de match par Diego Lucaccioni (64e). Derrière les hommes de Xavier De Greve, les Gantois de Pascal Kina restent à l'affût. La Gantoise, victorieuse 0-3 au Daring, suit toujours au classement à 2 points des leaders (13), tandis que Louvain, qui a réussi à partager l'enjeu 1-1 au Waterloo Ducks, conserve sa 3e place mais pointe déjà à 5 unités (10). Le Léopold, également performant vendredi en déplacement, 3-5 à l'Antwerp, remonte à la 4e place (9), un point devant le Watducks (8) qui compte un match de moins. Beerschot, facile vainqueur 8-1 du promu de l'Old Club, Antwerp et Dragons, auteur d'un partage 2-2 dans son derby contre le Braxgata, complètent avec 7 unités le top 8, qui deviendra qualificatif pour le 2e tour après les 13 premières rencontres. L'Herakles s'est donné lui une bouffée d'oxygène en prenant aisément la mesure 7-3 de Namur. Avec 6 points (1 match de moins) , les Lierrois reviennent dans le sillage de leurs trois homologues anversois les précédant au classement et sont suivis par le Braxgata de Loïck Luypaert (5), qui ont eux deux rencontres remises à cause du Covid-19 à rattraper. Daring (4), Racing (3), Old Club (0) et Namur (0) ferment la marche, avant la 6e journée de dimanche qui ne verra aucun des leaders s'affronter. (Belga)