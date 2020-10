Jupiler Pro League - Pas d'accord entre Dijon et Anderlecht, Dimata reste au RSCA

(Belga) Anderlecht a annoncé samedi que Landry Dimata restera au club. "Le RSCA et le club français de première division de Dijon n'ont pas trouvé d'accord", a précisé le club bruxellois dans un communiqué.

"Dijon m'a proposé un très beau contrat, mais malheureusement les clubs ne sont pas tombés d'accord", a déclaré Dimata. "Maintenant, je souhaite me concentrer à 100 pour-cent sur le RSC Anderlecht. Lukas Nmecha signe de bonnes prestations, mais je veux reconquérir ma place sur le terrain. Et je continue à rêver d'un Euro avec les Diables Rouges." Arrivé à Anderlecht en juillet 2018, Dimata avait été écarté des terrains pendant plus d'un an, ne reprenant la compétition qu'en début de saison. Il avait été appelé par Roberto Martinez dans la foulée, pour les matchs des Diables Rouges en Ligue des Nations au Danemark et contre l'Islande, sans monter au jeu. Titulaire lors des trois premières journées avec Anderlecht, il a commencé sur le banc les quatre rencontres suivantes. (Belga)