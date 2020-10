Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

Anderlecht a annoncé samedi que Landry Dimata restera au club. "Le RSCA et le club français de première division de Dijon n'ont pas trouvé d'accord", a précisé le club bruxellois dans un communiqué (lire l'article complet).

Radja Nainggolan ne devrait pas se faire de vieux os à l'Inter Milan (lire l'article complet).

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

L'attaquant brésilien Carlos Vinicius, meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière, va être prêté un an à Tottenham par le Benfica Lisbonne, a annoncé jeudi soir le club portugais. Les Spurs de José Mourinho paieront trois millions d'euros pour le prêt du buteur de 25 ans et disposeront d'une option d'achat fixée à 45 millions d'euros, dont sera déduit le montant du prêt si l'option est levée, a expliqué Benfica dans un communiqué aux autorités boursières.



Le milieu de terrain belgo-brésilien de Manchester United Andreas Pereira a été prêté à la Lazio Rome pour une saison, a annoncé le club anglais sur son site vendredi. Le joueur de 24 ans, qui était arrivé en Angleterre en provenance du PSV Eindhoven en 2011, a été autorisé à rejoindre la Serie A italienne en raison de l'arrivée à Manchester du Portugais Bruno Fernandez, transféré du Sporting Portugal en janvier. Selon l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, l'arrivée de Fernandez a réduit les chances de Pereira de s'imposer comme titulaire.



L'attaquant espagnol Borja Mayoral, champion d'Europe espoirs avec l'Espagne en 2019, est prêté pour deux ans par le Real Madrid à l'AS Rome, a annoncé vendredi le club italien de football. Mayoral, 23 ans, avait déjà été prêté ces dernières saisons à Wolsburg et à Levante, où il évoluait ces deux dernières années. L'attaquant espagnol rejoint la Roma jusqu'en juin 2022 via un prêt payant de 2 millions d'euros, avec une option d'achat. L'accord prévoit que le club gialorosso peut acquérir le joueur pour 15 millions d'euros si l'option est levée pendant la saison 2020-2021 et pour 20 M EUR si elle l'est la saison suivante, selon le communiqué de la Roma. Mayoral deviendrait alors un joueur romain jusqu'en juin 2025.



Le défenseur latéral gauche international brésilien de Monaco Jorge, 24 ans, a été prêté avec option d'achat au FC Bâle (1ère div. suisse), a annoncé vendredi soir le club de la Principauté. Arrivé à Monaco en janvier 2017 en provenance de Flamengo pour un montant de 8,5 millions d'euros, juste après avoir découvert la sélection nationale brésilienne, il a, au total, disputé 34 matches avec le club de la Principauté (24 en Ligue 1, 4 en Ligue des champions et 6 en Coupe de France).

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht a annoncé samedi l'arrivée de Matthew Miazga. Le défenseur central américain, 25 ans, est prêté pour une saison par Chelsea (lire l'article complet).