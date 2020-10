Serie A: Trois nouveaux positifs au Genoa, pour un total de 22 personnes contaminées

(Belga) Trois nouveaux joueurs du Genoa ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé samedi le club de Serie A, la première division italienne de football. Il s'agit de Davide Biraschi, Domenico Criscito et Darian Males. Ces nouveaux portent à 22 les personnes contaminées au sein du club, dont 17 joueurs.

Le match du Genoa contre le Torino, programmé samedi, a été reporté jeudi par la Ligue italienne. La situation au Genoa inquiète aussi Naples, le dernier club affronté par le 'Grifone'. Hormis le gardien Mattia Perin et Lars Schöne, testés positifs avant le déplacement à Naples, tous les tests positifs au Genoa ont été effectués après le match perdu 6-0 contre Dries Mertens et ses équipiers. Vendredi, un premier joueur napolitain, Piotr Zielinski, ainsi qu'un membre du personnel ont été testés positifs. Dans l'attente de l'évolution de la situation épidémiologique, aucun joueur de Naples n'a été inséré dans la liste de Roberto Mancini, le sélectionneur italien, pour les prochains matchs de l'Italie, contre la Moldavie en amical le 7 octobre à Florence, puis en Pologne le 11 à Gdansk et face aux Pays-Bas le 14 à Bergame en Ligue des Nations. (Belga)