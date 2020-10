SURPRISE pour Remco Evenepoel: le prodige belge a déjà pu faire une sortie à vélo (vidéo)

Remco Evenepoel s'est entraîné à l'extérieur pour la première fois depuis sa chute durant le Tour de Lombardie. Son équipe Deceuninck-Quick Step a publié samedi, sur Twitter, une vidéo réalisée par VTM dans laquelle on voit le jeune coureur belge effectuer une sortie à vélo.



"Est-ce que mon rétablissement se passe plus vite que je pouvais le rêver? Certainement", a expliqué Evenepoel. "Avant, on disait que je n'aurais pu effectuer mon premier entraînement qu'à la mi-novembre. Mais je me suis bien reposé, me suis bien soigné, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. C'est pourquoi tout s'est accéléré."

Evenepoel aurait normalement dû commencer le Giro samedi. "Chaque nouvelle étape de ma revalidation a eu lieu lors d'une course spéciale pour moi", a confié Evenepoel. "Je suis rentré à la maison depuis l'Italie le jour de l'Euro du contre-la-montre, j'ai marché la première fois durant le championnat de Belgique du chrono, la semaine passée j'ai reçu le feu vert pour marcher sans béquille durant le Championnat du monde du chrono." Evenepoel avait été victime d'une chute spectaculaire lors du Tour de Lombardie, le 15 août dernier. Il avait chuté dans un ravin à 40 kilomètres de l'arrivée et s'était fracturé le bassin.