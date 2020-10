BinckBank Tour: Mathieu van der Poel enlève la dernière étape et le classement final

(Belga) Mathieu van der Poel a remporté le BinckBank Tour (WorldTour) grâce à sa victoire en solitaire dans la cinquième et dernière étape, samedi, entre Ottignies-Louvain-la-Neuve et Grammont (183,6 km). Le Néerlandais d'Alpecin-Fenix a placé deux attaques dans les différents passages du Mur de Grammont, se retrouvant seul en tête à 50 km de l'arrivée. Il a dépossédé le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) du maillot de leader.

Cette dernière étape proposait quatre ascensions du Mur de Grammont. Sept coureurs se sont échappés en début de course: le champion de Belgique Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), les Néerlandais Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma) et Brian van Goethem (Lotto-Soudal), les Allemands Jonas Koch (CCC) et Christian Knees (Ineos), le Français Julien Duval (AG2R) et le Norvégien Rasmus Tiller (NTT). Cinquième du général à 17 secondes de Mads Pedersen, Mathieu van der Poel attaquait lors du deuxième passage sur le Mur de Grammont. Le Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) l'a accompagné. Le duo revenait sur les échappés. Sur le Mur de Grammont, van der Poel tentait sa chance en solitaire, alors qu'il restait encore 50 km à parcourir. Le Néerlandais se lançait dans un solo alors que le peloton reprenait ses compagnons d'échappées à 20 km de l'arrivée. Van der Poel entamait le dernier tour avec 1:10 d'avance sur le peloton. En cours de route, il engrangeait en outre des bonifications. Derrière lui, le Bosberg était fatal à Mads Pedersen, qui était lâché d'un petit groupe emmené par Soren Kragh Andersen (Sunweb), deuxième au général. Stefan Küng (Cofids), Oliver Naesen (AG2R) et Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren) figuraient également dans ce groupe. Mathieu van der Poel s'est imposé avec 2 secondes d'avance sur Naesen et 4 sur Colbrelli. Le Premier Belge est Dimitri Claeys (Cofidis), 6e à 47 secondes. Mathieu van der Poel, 25 ans, compte désormais 26 victoires sur route à son palmarès. Le Néerlandais, qui succède à Laurens De Plus au palmarès du BinckBank Tour, sera dimanche au départ de iège-Bastogne-Liège. (Belga)