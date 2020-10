Dortmund, avec ses Diables et l'incroyable Erling Haaland, se régale en Bundesliga (vidéo)

Andrej Kramaric a marqué son sixième but en trois matches de Bundesliga mais son équipe de Hoffenheim a perdu samedi à Francfort (2-1) et abandonné à l'Eintracht la tête provisoire de la Bundesliga, après trois journées.



Derrière Francfort et ses 7 points, le Borussia Dortmund a balayé Fribourg 4-0 pour se hisser à la deuxième place avec 6 points et une meilleure différence de buts.



Les héros du Borussia ont été son prodige américain de 17 ans Giovanni Reyna (trois passes décisives) et Erling Haaland, le Norvégien de 20 ans auteur d'un doublé et d'une passe décisive.



Leipzig (4 pts), qui reçoit Schalke à 18h30, peut rejoindre Francfort en tête en cas de victoire.



Mais Augsbourg (6 pts) peut mettre tout le monde d'accord et prendre seul le commandement dimanche à Wolfsburg (15h30).



Le champion en titre, le Bayern Munich (3 pts), reçoit pour sa part dimanche le Hertha Berlin (18h00).



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.