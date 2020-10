Un 2e joueur de Naples positif avant de défier la Juventus

(Belga) Un deuxième joueur de Naples a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club samedi, à la veille du choc contre la Juventus prévu dimanche soir à Turin, en Serie A.

Sous surveillance renforcée depuis son match de dimanche dernier contre le Genoa, un club où est apparu un foyer de contamination de Covid-19 avec 17 joueurs testés positifs en une semaine, Naples a organisé plusieurs séries de tests cette semaine. Après les tests positifs de son milieu polonais Piotr Zielinski et d'un membre du staff, annoncés vendredi, c'est cette fois le milieu macédonien Eljif Elmas qui a été déclaré positif, a annoncé le Napoli sur Twitter. Ces tests positifs ne doivent toutefois pas empêcher la tenue du match contre la Juventus, en clôture de la 3e journée de Serie A, au vu des règles adoptées cette semaine par les instances sportives. La Ligue de football a en effet arrêté jeudi une ligne de conduite pour éviter d'avoir à trancher au cas par cas sur le maintien ou non des matches: elle a endossé les règles instaurées par l'UEFA prévoyant qu'un match peut avoir lieu à partir du moment où une équipe dispose de 13 joueurs sains, y compris un gardien de but. Avec une dérogation possible: si un club abrite un foyer actif de Covid-19 avec plus de dix nouveaux cas positifs en une semaine, il pourra demander le report, mais seulement une fois au cours de la saison. Aucun joueur de Naples n'a par ailleurs été convoqué par le sélectionneur italien Roberto Mancini pour les trois matches internationaux prévus entre le 7 et le 14 octobre (Moldavie, Pologne, Pays-Bas). La Fédération italienne a expliqué avoir pris cette décision "par précaution", et "dans l'attente de l'évolution de la situation épidémiologique après les récents cas positifs au Covid-19". Dries Mertens a lui été convoqué par Roberto Martinez pour les le match amical contre la Côte d'Ivoire en amical au stade Roi Baudouin le jeudi 8 octobre (20h45) ainsi que pour les deux duels à l'extérieur en Ligue des Nations, à Wembley contre l'Angleterre le dimanche 11 (18h) puis à Reykjavik contre l'Islande le mercredi 14 (20h45). (Belga)