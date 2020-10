Les Belges à l'étranger - Kevin De Bruyne et Manchester City accrochés à Leeds United

(Belga) Kevin De Bruyne, capitaine, et Manchester City ont été accrochés à Leeds United (1-1) pour le compte de la 4e journée de Premier League samedi.

Sterling avait ouvert la marque pourtant dès la 17e minute de jeu, mais Rodrigo a rétabli l'égalité à la 59e pour Leeds, 5e (7pts) au classement. City pointe lui seulement à la 10e place avec 4 unités. Après une défaite contre Liverpool et un nul miraculeux (3-3 après avoir été mené 3-0) contre West Bromwich Albion, Chelsea, 4e du championnat d'Angleterre (7pts), est reparti de l'avant en s'imposant nettement 4 à 0 face à Crystal Palace où Christian Benteke est resté sur le banc tout le match et où Michy Batshuayi ne pouvait pas jouer. Prêté par Chelsea à Crystal Palace précisément, l'accord prévoit que l'attaquant des Diables Rouges ne peut jouer contre les Blues. Brighton, avec Leandro Trossard qui a joué les nonante minutes, s'est incliné (4-2) à Everton, le leader. Brighton est provisoirement 14e avec 3 unités au compteur. L'autre club de Liverpool a lui confirmé son début de saison canon avec un quatrième succès en quatre matches, un nouveau but de son goleador Dominic Calvert-Lewin et un doublé de James Rodriguez. Avec 12 points, les Toffees prennent provisoirement la tête du championnat, et peuvent attendre sereinement le derby de la Mersey lors de la prochaine journée, contre le champion en titre Liverpool. (Belga)