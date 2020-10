Basket (dames) - Castors Braine se fait peur et émerge sur le fil pour gagner sa 5e Coupe de Belgique

(Belga) Castors Braine a remporté in-extremis sa 5e Coupe de Belgique en battant Phantoms Boom 67-71 (mi-temps: 36-36) samedi au Lange Munte de Courtrai. Les Brainoises n'ont émergé que dans les 3 dernières minutes face à une jeune équipe anversoise, valeureuse.

Les Anversoises ont pourtant fait bien plus que de la résistance face aux Brainoises, championnes de Belgique, en prenant l'avance à 30-24 après moins d'un quart de jeu. Devant quelque 500 spectateurs, Castors Braine avait pourtant bien entamé la rencontre (1-8), mais trop individualistes et laxistes en défense, les Brabançonnes wallonnes laissaient Phantoms Boom, pour sa première finale, revenir dans le match. Mieux, les filles de Sven Van Camp faisaient la course en tête durant les cinq dernières minutes, malgré la 4e faute, déjà, de l'une de leur pièce maitresse, Jolien Goyvaerts. Marjorie Carpréaux, d'un shoot à trois points, égalisait in-extremis pour Braine (36-36). Fred Dusart, l'entraîneur français, devait clairement recadrer ses joueuses à la mi-temps. La Française Migna Touré relançait les Brainoises (39-46). A nouveau menées de 7 unités, Phantoms parvenait, encore à longue distance, à revenir à nouveau (47-46, 25e), repassant devant à l'issue d'un 3-12 partiel (52-49). Mené 55-54, Castors Braine se devait de réagir à l'entame de la dernière ligne droite. Ce n'était pourtant que 59-61 à cinq minutes du terme. Heleen Adams, à 3 points, égalisait pour Phantoms Boom (63-63) à 3:50 de la fin. La Brésilienne Erika De Souza, ex-championne WNBA, faisait parler son expérience dans le money-time pour offrir la Coupe à sa nouvelle équipe (67-71). Après ses succès de 2014, 2015, 2017 et 2019, Castors Braine ajoute une 5e Coupe à son palmarès. Cette finale qui devait se jouer en mars, avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Braine a renouvelé entièrement son effectif recrutant 12 nouvelles joueuses, seule Maxuela Lisowa, 19 ans, est restée au club. Phantoms jouait avec un effectif, jeune, 100% belge ayant perdu durant l'entre-saison l'Américaine Britanny Starling, partie... à Castors Braine. (Belga)