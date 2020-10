Marseille: Payet-Thauvin, créateurs en panne d'inspiration

Leur entraîneur André Villas-Boas les appelle ses "créateurs", mais Dimitri Payet et Florian Thauvin ont manqué de génie sur leurs trois derniers matches avec Marseille. Étincelles espérées pour le choc à Lyon, dimanche (21h00) pour la 6e journée de Ligue 1.

"Vous m'avez volé un match quand même, j'estime que j'ai fait trois bons matches", répond "Flotov" dans un sourire.

"Contre Saint-Étienne (défaite 2-0), je suis content de ma performance, développe-t-il. Après, oui, deux matches nuls, zéro", contre Lille (1-1) et Metz (1-1) où, deux fois, l'OM a sauvé le nul dans les dernières minutes, voire secondes.

Il avait pourtant "attaqué très fort", estime-t-il.

Absent presque toute la saison dernière en raison d'une blessure à une cheville, il a ouvert 2020-2021 par un but et un doublé de passes décisives à Brest (3-2), puis par le but vainqueur contre le Paris SG (1-0), lui qui soi-disant ne marque pas dans les grands matches.

Mais "pendant un an, je n'ai pas joué", rappelle Thauvin, éloigné des terrains quasiment toute la saison en raison d'une grave blessure. "Ce contrecoup, je m'y attendais".

- "Payet, joueur intelligent" -

Payet aussi a commencé en boulet de canon avant de faire "pschitt!".

Il a manqué l'ouverture en Bretagne à cause du Covid-19, mais est entré en scène par un match énorme contre le Paris SG: il a défendu comme jamais et a tenu ses nerfs comme rarement, bien que les Parisiens lui aient chatouillé les chevilles toute la rencontre.

Si Thauvin a perdu beaucoup de ballons et raté des dribbles, "Dim" a touché peu de ballons en bonne position et a raté une occasion "facile", pour un joueur de son talent, en début de match contre les Lorrains.

Il n'a pas pesé sur les matches suivant le PSG, semblant manquer de punch pour exécuter ses gestes.

La jeune recrue Luis Henrique prend sa défense. "J'ai découvert Payet, un joueur très habile, intelligent", raconte le Brésilien dans L'Equipe.

Et puis l'Olimpico reste un très bon souvenir: son très grand match l'an dernier, où, dans une recontre de feu, il avait coulé l'OL d'un doublé (2-1) après avoir griffé Rudi Garcia en conférence de presse avant la rencontre.

"Tu as besoin des individualités à leur top niveau pour que ça fonctionne, et en ce moment on n'est pas à ce niveau-là", admet André Villas-Boas avant les retrouvailles attendues de dimanche.

- AVB "attend un peu plus" -

"On attend un peu plus des prestations individuelles, tout le monde le sait", poursuit le coach sans viser spécifiquement ses deux ailiers, mais il n'envisage de changer ni de système, ni d'hommes.

Pour le Portugais, "ce n'est pas le moment de +tuer+ du monde, je fais confiance à l'équipe" type du début de saison, dont font partie intégrante Payet et Thauvin.

"En dix ans de ma petite expérience dans le foot, quand on donne la confiance, il ne faut pas la reprendre de suite. Je suis un peu plus patient", poursuit AVB.

Il envisage "les changements plus tard, quand on fera la rotation, avec des matches tous les trois jours" quand la Ligue des champions aura commencé, fin octobre.

Valentin Rongier, lui, se félicite d'avoir deux joueurs "capables d'exploits individuels. Dimitri, l'an dernier, nous a sorti de situations compliquées, +Flo+ nous a beaucoup manqué et va beaucoup nous apporter". Avec eux deux, "on va pouvoir redoubler les passes et créer des situations", ajoute le milieu de terrain.

Quant au système de jeu, Villas-Boas n'y touche pas non plus, sauf à la marge, en fonction des absences, ou avec un ou deux milieux récupérateurs.

"Il y avait le même discours l'an dernier quand on n'avait pas de résultat, +Payet doit jouer 10, il faut changer de système, etc.+" soupire "AVB".

Enfin, si les deux stars de l'OM ne tournent pas encore à plein régime, elles "tirent très bien les coups de pied arrêtés", sur lesquels l'OM a marqué quatre de ses six buts.

Pour son premier grand classique d'un début de Ligue 1 copieux, l'OM a par exemple marqué au Parc sur un coup franc de Payet repris par... Thauvin.