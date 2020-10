Jupiler Pro League - Guéri, Verschaeren figure dans la sélection d'Anderlecht pour le 'topper', tout comme Doku

(Belga) Yari Verschaeren figure dans la sélection d'Anderlecht pour le 'topper' de dimanche sur le terrain du Club Bruges. Le Diable Rouge, 19 ans, est de retour après avoir été testé positif au Covid-19 il y a deux semaines. Jérémy Doku, dont un trasnfert à Rennes est évoqué avec insistance, est également de la partie.

Plus tôt dans la semaine, Anderlecht avait annoncé les tests positifs au coronavirus de Yari Verschaeren, Hannes Delcroix et Mohammed Dauda. Verschaeren est le seul du trio à être de retour dans le noyau. Sa sélection est également une bonne nouvelle pour Roberto Martinez, qui avait appelé le jeune Anderlechtoois pour les trois matchs des Diables Rouges, conte la Côte d'Ivoire, (8 octobre), l'Angleterre (11 octobre) et l'Islande (14 octobre), sous réserve des résultats des tests. Jérémy Doku fait aussi partie de la sélection pour le match à Bruges. L'ailier semble proche d'un transfert à Rennes, le président Wouter Vandenhaute négociant samedi en France, mais un accord n'a pas été trouvé. A noter que Michel Vlap et Peter Zulj, rétabli de leur contamination au coronavirus, ne figure pas dans la sélection. (Belga)