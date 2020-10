Primoz Roglic remporte Liège-Bastogne-Liège à la photo-finish devant Julian Alaphilippe

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté dimanche la 106e édition de Liège-Bastogne-Liège (WorldTour), s'imposant de justesse après 257 km de course devant Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) qui avait célébré sa victoire trop tôt.

Pensant avoir course gagné, le Français a levé les bras au ciel mais a été dépassé sur la ligne par Roglic, dont c'était la première participation à La Doyenne. Il a fallu avoir recours à la photo-finish pour désigner le vainqueur.

Le champion du monde à Imola la semaine dernière a finalement été déclassé pour sprint irrégulier!

Ainsi, le Suisse Marc Hirschi (Sunweb), vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi, qui avait pris la 3e place devant le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), est 2e et Pogacar 3e donc.

Premier Belge, Tiesj Benoot (Sunweb) a terminé 8e (nouveau 7e donc) à 14 secondes. A noter que Greg Van Avermaet a été contraint à abandonner après une chute survenue à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Son équipe, CCC, a précisé que "Van Avermaet est en route vers l'hôpital pour observation" et donnera plus de détails dès que possible.

Premier coureur slovène vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Roglic, 30 ans, succède au Danois Jakob Fuglsang (Astana), absent cette année, au palmarès de La Doyenne.