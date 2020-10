Roland-Garros - "J'ai de la fièvre", explique Zverev après sa défaite contre l'Italien Sinner

(Belga) Alexander Zverev, finaliste de l'US Open, a expliqué être "très malade" et avoir "de la fièvre" dimanche, après sa défaite en 8es de finale de Roland-Garros face au jeune Italien Jannick Sinner.

"Je suis très malade depuis le match contre Cecchinato qui s'est joué de nuit (vendredi au 3e tour)", a déclaré l'Allemand, 7e mondial. "Je ne peux pas vraiment respirer. J'ai de la fièvre aussi. Donc je ne suis pas dans le meilleur état physique. Je pense que ça a eu un certain impact sur le match aujourd'hui. Je me suis échauffé aujourd'hui. En fait, je n'aurais pas dû jouer. Mais j'espérais gagner en trois sets. Je me suis rendu compte dès le début que ça n'allait pas être facile", a-t-il ajouté, en précisant avoir eu 38°C de fièvre dans la nuit. Sinner, 75e mondial à 19 ans, l'a battu 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 pour atteindre son premier quart de finale de Grand Chelem. "Il joue bien. Mais je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Tout ce que je faisais, c'était remettre la balle dans le court et lui laisser faire le reste. C'est facile de frapper fort dans la balle quand je le laisse faire. Mais bon, il joue bien, c'est quelqu'un qui peut jouer un jeu très agressif. Je le savais", a ajouté Zverev. (Belga)