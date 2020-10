British F3 - Deuxième victoire de la saison pour Ulysse De Pauw

(Belga) Ulysse De Pauw (Douglas Motorsport) a remporté sa deuxième victoire de l'année en s'adjugeant la 4e et dernière course du week-end de British F3 sur le circuit de Snetterton.

Déjà classé à six reprises dans le top 3 lors des quatorze premières courses du championnat, Ulysse De Pauw a rajouté deux podiums ce week-end. Grâce à sa victoire dans cette 4e course et une 2e place dans la deuxième course. Ulysse De Pauw a fini 5e dans les deux autres joutes disputées samedi. Les victoires dans les trois autres courses sont revenus aux trois premiers du championnat où Ulysse De Pauw conserve sa 4e place. Au classement général, les positions sont ainsi très serrées alors qu'il reste six courses à disputer avec l'Indien Kush Maini (349 points), l'Américain Kaylen Frederick (340), le Britannique Louis Foster (328) et Ulysse De Pauw (317), dans l'ordre, sur 32 points avant l'avant-dernier rendez-vous. Ce sera à Donington Park National les 24 et 25 octobre. Silverstone, les 7 et 8 novembre, clôturera la saison de British F3. (Belga)