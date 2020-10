Roland-Garros - Hoogmartens et Collignon passent le cap du 1er tour chez les juniors, Costoulas éliminée

(Belga) Deux des trois belges engagés dans le tournoi juniors des Internationaux de France à Roland-Garros ont passé le cap du premier tour dimanche. Alexander Hoogmartens et Raphaël Collignon ont en effet gagné sur la terre battue parisienne. Sofia Costalas, 15 ans, a été elle éliminée côté féminin.

Alexander Hoogmartens, 18 ans, 37e mondial au classement junior ITF, a battu l'Américaine Alexander Bernard (ITF 57), 17 ans, en deux manches, 6-0 et 6-2 en 61 minutes de match. Il affrontera au deuxième tour le Français Sean Cuenin (ITF 108), 16 ans. Raphaël Collignon, 18 ans, 25e mondial ITF, a aussi franchi le premier obstacle, le Polonais Mask Kasnikowski (ITF 44), 17 ans, qu'il a battu en trois manches 6-4, 3-6 et 6-4 au bout de 2 heures et 24 minutes. Collignon jouera au deuxième tour soit contre l'Italien Flavio Cobolli (N.13/ITF 16), 18 ans, soit contre l'Autrichien Lukas Neumayer (ITF 48), 18 ans. Romain Faucon, 18 ans, 45e au classement ITF chez les juniors, est le troisième Belge engagé dans le tableau final. Côté féminin, la très jeune Sofia Costoulas, 48e mondiale, 15 ans, n'a pu surprendre la 8e joueuse du monde, tête de série numéro 4, la Russe Polina Kudermetova, 17 ans. Le score: 3-6, 6-2, 6-2 en 2 heures et 14 minutes de jeu. (Belga)