1B Pro League - Deinze bat le Lierse et le dépasse au classement

Le dernier match de la 6e journée de la 1B Pro League s'est terminé dimanche par la victoire de Deinze sur le Lierse (2-1). Youssef Challouk (17e, 1-0) et Michiel De Looze (35e, 2-1) ont inscrit les buts des Flandriens et Scott Bitsindou (32e, 1-1) celui des Limbourgeois. Au classement, Deinze (9 points et un match de moins) passe devant le Lierse (4e, 7 points).

Dans l'après-midi, l'Union Saint-Gilloise a conservé sa deuxième place grâce à sa victoire 4-2 au détriment de Lommel (4-2). Les Unionistes ont ouvert la marque par Dante Vanzeir (22e) mais Sebastiaan Brebels (30e, 1-1) et de Jonathan Hendrickx (45e+2, 2-1) ont porté les Limbourgeois au commandement. Après le repos, les Unionistes ont fait la différence par Vanzeir, auteur d'un doublé (51e, 2-2), Loïc Lapoussin (61e, 3-2) et Teddy Teuma sur penalty (65e, 4-2). Lommel se retrouve 5e (7 points). Vendredi, le FC Seraing a écrasé le Club Bruges NXT 6-1 et se maintient à la première place (12 points). Les espoirs Brugeois sont derniers (2 points). Le match de samedi Westerlo/RWDM a été reporté.