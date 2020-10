La dernière journée du mercato EN DIRECT: découvrez les derniers transferts

Vivez la dernière journée du mercato estival sur RTLSport.be !

LE MERCATO SE TERMINE CE LUNDI A MINUIT.

LES DIABLES ROUGES

Jérémy Doku sera un joueur de Rennes dans la journée. Le Diable Rouge a d'ailleurs déjà atterri en France, où il va parapher un contrat de cinq ans.



L'ancien Diable Rouge Radja Nainggolan devrait finalement retrouver Cagliari. Selon la presse italienne, un accord pourrait être trouvé aujourd'hui pour le transfert définitif du milieu de terrain de l'Inter Milan.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Sky Sports affirme que Memphis Depay devrait bien s'engager au Barça ce lundi. Le joueur lyonnais a un accord avec le club catalan, mais les deux clubs ne se sont pas encore attendus.

Le Bayern pourrait se lancer dans un bal d'officialisations. Eric Choupo-Moting devrait signer un contrat de deux ans. Le club va aussi retrouver Douglas Costa et recruter Bouna Sarr.



Manchester United aussi est en passe de boucler d'importants dossiers. Edinson Cavani devrait y signer, lui qui était libre depuis son départ du PSG. Il pourrait être rejoint par Ousmane Dembélé et Alex Telles.

Kevin Mirallas tient son nouveau contrat ! L'ancien Diable Rouge s'est engagé pour une saison à Gaziantep, en Turquie. Il venait de quitter l'Antwerp.

Le milieu de terrain défensif du FC Porto Danilo Pereira s'est engagé avec le PSG au dernier jour du mercato, a annoncé le club parisien lundi. Le Portugais, 29 ans, est prêté une saison avec option d'achat. Ce milieu de terrain international (39 sélections, deux buts) est recruté au lendemain de l'arrivée en prêt de l'attaquant italien d'Everton Moise Kean. Il portera le numéro 15.



L'Italien Matteo Darmian a été prêté par son club de Parme à l'Inter Milan, a annoncé le club de Romelu Lukaku lundi au dernier jour des transferts. Matteo Darmian, 30 ans, arrive en prêt jusqu'à la fin de la saison (avec option d'achat). Il était arrivé à Parme l'an dernier après avoir porté le maillot de Manchester United de 2015 à 2019. Ce défenseur formé à l'AC Milan avait effectué ses débuts en Serie A à l'âge de 17 ans. Il a porté aussi les couleurs de Padoue, Palerme et Torino. International à 36 reprises (un but), Matteo Darmian n'a cependant plus été appelé par la Squadra Azzura depus fin 2017.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht s'active sur une série de dossiers. Selon le Laatste Nieuws, Josh Cullen devrait s'engager aujourd'hui. Il s'agirait d'un transfert définitif en provenance de West Ham. Les Bruxellois seraient aussi sur l'attaquant Paul Mukairu, qui évolue à Antalyaspor.



Charleroi pourrait perdre Maxime Busi. Le joueur a reçu une offre de Parme, selon La Dernière Heure. Aucun accord n'existe cependant entre les clubs.

Konstantinos Laifis pourrait lui quitter le Standard. Selon Sudpresse, il dispose de plusieurs opportunités, dont une à la Sampdoria, la plus probable à ce stade. La Real Sociedad serait aussi sur le coup. Dans le sens des arrivées, les Liégeois espèrent boucler l'arrivée d'Andreas Hanche-Olsen, jeune défenseur de 23 ans.

Ancien d'Anderlecht, Lukasz Teodorczyk devrait signer à Charleroi. Selon Sudpresse, l'affaire est quasiment bouclée et le Polonais devrait bien rejoindre le Mambourg, à la recherche d'une solution offensive.