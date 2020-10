Nouvelle polémique dans la sélection anglaise: un anniversaire surprise organisé en pleine pandémie

Plusieurs joueurs de l'équipe nationale d'Angleterre, prochain adversaire des Diables Rouges le 11 octobre en Ligue des Nations, ont enfreint les règles relatives au coronavirus, rapporte lundi la presse anglaise.

Un anniversaire surprise a été organisée samedi pour l'attaquant de Chelsea, Tammy Abraham, 23 ans, où les règles n'ont pas été respectées. D'autres internationaux, Ben Chilwell (Chelsea) et Jadon Sancho (Dortmund) étaient aussi présents. La fête a rassemblé une vingtaine de personnes alors que le gouvernement britannique interdit les rassemblements de plus de six personnes.

Abraham a depuis présenté ses excuses. Le mois dernier déjà, Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, avait renvoyé chez eux Phil Foden (Manchester City) et Mason Greenwood (Manchester United), coupable d'avoir invité des femmes à leur hôtel en Islande avant leur duel en Islande.