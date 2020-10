Pas de Ballon d'Or, mais une "Dream Team" mondiale proposée en 2020

Le Ballon d'Or récompensant le meilleur footballeur de l'année ne sera pas décerné en 2020, mais à la place les organisateurs de France Football ont décidé d'élire la meilleure équipe de l'histoire. Le magazine français a sélectionné dix joueurs pour chaque position et les 170 journalistes spécialisés appelés à voter doivent désigner le meilleur, selon eux, poste par poste.

Pour ce "Ballon d'Or Dream Team', France Football dévoile lundi les nominés chez les gardiens, les défenseurs droit, centraux et défenseurs gauche. La liste détaillée sera publiée dans France Football mardi. Suivront le 12 octobre les milieux de terrain défensifs et les milieux de terrains offensifs et le 19 octobre les attaquants couloir droit, les attaquants axiaux et les attaquant couloir gauche. La formule choisie est un 4-4-3.

"Ces onze listes ont été établies par la rédaction de France Football qui a parcouru le temps - depuis le mitan des années 50 - et jaugé les différentes générations pour à chaque fois désigner dix spécialistes (pas forcément des Ballons d'Or), sans se laisser impressionner par le palmarès mais en jaugeant plutôt ces prétendants à l'aune de leur talent, de leur empreinte et de leur classe", explique le magazine français.

France Football avait décidé en juillet dernier de ne pas décerner le Ballon d'Or, et ce pour la première fois depuis sa création, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Le Ballon d'Or existe depuis 1956. L'Anglais Stanley Matthews en a été le premier lauréat. L'Argentin du Barça, Lionel Messi avait été élu l'an dernier pour la 6e fois. Aucun belge ne figure au palmarès.