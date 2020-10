Ski alpin: "J'ai envie de faire une saison complète", espère Worley

"Je suis prête pour Sölden." La double championne du monde de géant Tessa Worley espère en avoir terminé avec les problèmes physiques qui la gênent depuis deux ans et prépare la saison 2020/21 avec envie, malgré l'incertitude liée à la crise sanitaire.

QUESTION: Comment va votre genou droit (opéré en avril 2019 puis en janvier 2020 pour un "nettoyage")?

REPONSE: "Ca va plutôt bien, je suis très contente de l'évolution de mon genou. Le confinement a permis de récupérer pendant deux mois, ça lui a fait du bien. J'ai pu construire tout l'été la force et l'endurance, tout ce qui manquait à mon genou et que je n'arrivais pas à travailler. Je sens que ça monte en puissance, je me sens de plus en plus forte. Sur les skis c'est hyper agréable d'arriver le matin et de ne pas se demander si on va avoir des douleurs ou pas. J'arrive à m'exprimer avec l'engagement que j'ai envie de mettre. Je suis prête pour Sölden (la reprise de la saison la 17 octobre en Autriche)."

Q: Le protocole de tests pour le Covid avant chaque compétition vous inquiète-t-il?

R: "C'est important avant chaque compétition de créer un environnement sain, mais en même temps les tests demandés ne semblent pas à 100% fiables. J'ai l'impression que la punition est sévère si on a un test positif malgré aucun symptôme (retrait de la course). La saison voire des carrières sont en jeu. Ca fait partie des choses stressantes pour l'hiver. Il va falloir rester zen et se protéger un maximum par rapport à ça. Je crains la malchance. On va voir si c'est réalisable de faire autant de tests, sachant que l'on côtoie beaucoup de gens, que l'on se déplace..."

Q: Avez-vous envisagé à 31 ans d'arrêter dans ces conditions?

R: "Je ne me suis pas posé cette question-là. Je pense au futur, certes, mais je n'en suis pas là. J'étais plutôt focalisée sur mon parcours dernièrement, avec deux saisons frustrantes où j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir m'exprimer à 100%, à toujours me demander comment ça allait se passer au départ, à faire l'impasse sur des super-G... A la fin de l'hiver dernier j'ai écarté les soucis physiques et j'ai envie de faire une saison complète à fond, de la préparation jusqu'à la fin de saison."

Propos recueillis en point presse