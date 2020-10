La boulette: le nouveau club de Mirallas annonce sa signature... en se trompant de joueur (photo)

Kevin Mirallas, qui souffle ses 33 bougies lundi, était revenu en Belgique la saison dernière à l'Antwerp, mais n'a jamais réellement convaincu au Great Old, qui avait décidé de ne pas prolonger son contrat. Soixante fois international belge depuis 2007, Mirallas, qui a porté les couleurs du Standard chez les jeunes, a débuté sa carrière chez les pros à Lille (2004-2008). Il a ensuite évolué à Saint-Étienne (2008-2010) puis à l'Olympiacos (2010-2012) avant d'exploser à Everton.

Après cinq saisons convaincantes, il a fait son retour à l'Olympiacos (2017-2018) en prêt avant d'enchaîner avec un nouveau prêt, à la Fiorentina (2018-2019). Buteur à dix reprises avec les Diables, Mirallas n'a plus joué pour l'équipe belge depuis mars 2018. De la partie à la Coupe du monde 2014 au Brésil, il n'a ensuite pas été repris pour l'Euro 2016 et le Mondial 2018 en Russie. Gaziantep est 17e de la Super Lig turque, avec 3 points en quatre matches, 1 de plus que le premier relégable.

Une bonne nouvelle en soi, mais le club, lui, a commis un petit impair. Pendant quelques secondes est apparu un tweet annonçant sa signature, sauf que sur une des photos, le visage présenté était celui de... Morgan Schneiderlin. Un petit raté rapidement corrigé, mais sur les réseaux sociaux, le tweet d'origine continue de circuler.

Une petite boulette du Gaziantep !