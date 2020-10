Zinho Vanheusden découvre les Diables Rouges après "une belle semaine"

(Belga) Zinho Vanheusden a appris mercredi passé qu'il était sélectionné chez les Diables Rouges pour la première fois. "C'était une belle semaine: avec le Standard, on s'est qualifié pour l'Europa League et on gagné le match à Charleroi. Et moi, j'ai été appelé chez les Diables", a souri le défenseur, lundi, à Tubize.

"J'étais au Standard quand j'ai appris la nouvelle", a raconté Vanheusden. "Un kiné est venu me le dire, car mon téléphone était dans mon casier. Tout le monde était content pour moi. C'est un beau geste du sélectionneur. C'est une belle récompense pour moi, je suis très fier." Vanheusden est cité depuis longtemps comme un Diable Rouge en puissance. Sa progression a été freinée par deux graves blessures au genou. "Cette saison, je me sens vraiment bien", a confié le défenseur. "C'est la première fois en trois ans que je fais la préparation. Cela a changé quelque chose pour moi. Depuis les deux blessures au genou, ce n'était pas facile. Maintenant, je me sens vraiment bien. J'ai joué tous les trois jours pendant le dernier mois, physiquement je suis bien. Au Standard, je me sens bien dans l'équipe. Je suis fier d'en être le capitaine." Vanheusden arrive en équipe nationale alors que Vincent Kompany vient de prendre sa retraite et que la question de la succession du désormais entraîneur d'Anderlecht en défense se pose. "Je ne pense pas que c'est une pression", précise le défenseur. "Surtout, avec les défenseurs qu'il y a ici. On va apprendre beaucoup. Jouer avec eux chaque jour, c'est différent de les regarder à la télé. Je suis très content de ça aussi et j'espère jouer quelques minutes, ça me fera du bien."