MotoGP: fixé pour 2021, Zarco aimerait "rejouer des podiums" en 2020

Johann Zarco, promu de Ducati-Avintia à Ducati-Pramac la saison prochaine en MotoGP, estime avoir "remporté (son) premier défi" de 2020 et espère "rejouer des podiums" cette année pour "préparer au mieux" 2021, a assuré le pilote français lundi.

"Le premier défi d'avoir un guidon pour l'an prochain est remporté, parce qu'il y a quelques mois la situation était quand même délicate sur mon avenir", s'est félicité celui dont l'exercice 2019, entamé avec KTM, s'était abruptement arrêté à la mi-saison faute de résultats et qui avait ensuite dû batailler pour retrouver un guidon.

"Maintenant que cette situation est réglée, j'aimerais bien rejouer des podiums pour préparer au mieux l'année suivante où j'aurais une moto qui, on le sait, peut gagner des Grands Prix", a poursuivi Zarco lors d'une visio-conférence de presse avant le GP de France ce week-end.

Avec Ducati-Avintia, il a décroché la pole position et la 3e place du GP de République tchèque cette année.

"La bonne chose qui me plaît, c'est qu'il y a peu de différence entre la Ducati de 2019 (qu'il pilote actuellement, ndlr) et la moto que j'aurais l'an prochain", a poursuivi l'Avignonnais. "Donc c'est clair que ça va aider de savoir que je suis en place pour l'an prochain et surtout de savoir que mes techniciens et la moto seront quasi identiques ou à chaque fois avec juste un petit plus qui ne peut qu'aider."

"Au mieux je peux terminer cette saison en exploitant ma moto au maximum -- et, par logique, si j'exploite bien ma moto, je pourrais jouer des podiums --, rester sur cette lancée pour 2021 peut être très intéressant", a continué le pilote de 30 ans.

Si Pramac n'est pas l'écurie d'usine de Ducati mais un satellite, ses deux représentants disposeront comme les pilotes officiels de la dernière version des motos Desmosedici GP, avec les mêmes spécificités techniques.

Initialement programmé le 17 mai, le Grand Prix de France, 10e manche du Championnat du monde de vitesse moto, a été reporté au 11 octobre à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Il sera couru sur le circuit du Bugatti Mans en présence de 5000 spectateurs. Le départ de la course de MotoGP est prévu à 13h00 dimanche.

L'autre Français Fabio Quartararo (Yahama-SRT) mène le classement des pilotes avec huit points d'avance.