Roland-Garros: Ferro stoppée en 8e de finale par Kenin, plus de Français en lice

La Française Fiona Ferro (49e) s'est inclinée en huitièmes de finale de Roland-Garros face à l'Américaine Sofia Kenin, N.6 mondiale et lauréate de l'Open d'Australie 2020, en trois sets 2-6, 6-2, 6-1 lundi.

Ferro (23 ans), pour la première fois de sa carrière en deuxième semaine d'un tournoi majeur, était la dernière joueuse française en lice, tableaux masculin et féminin confondus. Kenin affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (35e) ou l'Américaine Danielle Collins (57e) pour une place dans le dernier carré.

Ferro connaît ainsi sa première défaite depuis la reprise post-Covid-19. Elle avait jusque-là enchaîné 18 victoires consécutives, avec ses succès dans deux tournois de préparation organisés par la Fédération française de tennis en juillet, à Nice et Cannes, son trophée WTA à Palerme, puis ses trois premiers tours passés Porte d'Auteuil.

Entre son sacre sicilien et Roland-Garros, un oedème aux côtes l'avait privée de compétition, en particulier d'US Open.

Sous le nouveau toit du Central lundi soir, Ferro a parfaitement négocié le premier set : après deux premiers jeux timides, elle en a aligné six en manoeuvrant idéalement Kenin, soit en osant dès le retour ou son deuxième coup de raquette, soit en variant les trajectoires et en prolongeant les échanges.

Mais l'Américaine s'est ensuite montrée plus incisive et a limité son nombre de fautes, quand la Française, de plus en plus prise de vitesse, a elle perdu en initiative et en solidité.

Ferro court toujours après son premier succès face à une joueuse du top 10.

"Elle a joué du très bon tennis dans le premier set et je faisais un peu trop d'erreurs, je savais qu'il fallait que je change quelque chose, que je sois plus agressive et que j'ose. Je suis hyper fière de moi", a commenté Kenin, les larmes aux yeux.

C'est la première fois que l'Américaine de 21 ans se hisse en quarts de finale sur la terre battue parisienne.