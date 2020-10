Roland-Garros: Ferro veut "soulever les plus grandes coupes"

Fiona Ferro (49e), éliminée lundi par la 6e mondiale Sofia Kenin à Roland-Garros lors de son premier huitièmes de finale en Grand Chelem, veut "revenir encore meilleure" afin de "soulever les plus grandes coupes".

Q: Vous meniez dans le premier set, et puis Kenin a repris le dessus. Comment analysez-vous cette défaite ?

R: Au premier set, je pensais avoir vraiment les cartes en main, je jouais assez bien, j'avais l'impression d'avoir les solutions. Et ensuite (...) c'était plus compliqué dans les deux derniers sets. J'ai eu du mal à réagir (...) Elle prenait la balle plus tôt. Elle a élevé son niveau de jeu et moi j'ai eu du mal à élever le mien. Je n'ai pas eu énormément de préparation avant Roland-Garros, à cause de ma blessure, je n'ai eu qu'une semaine et demie raquette en main. Donc si j'avais eu un peu plus de temps, cela m'aurait peut-être aidé physiquement pour pouvoir encore en remettre un peu plus au troisième set. Là j'ai essayé, mais je n'avais pas vraiment les ressources nécessaires pour en faire plus."

Q: Quel bilan tirez-vous de ce Roland-Garros ?

R: "Là c'est sûr, je suis très déçue que ça se termine aujourd'hui. Mais c'était un beau tournoi. A la fin de chaque Roland-Garros, j'ai envie que ça dure plus longtemps. On y prend vite goût à l'ambiance sur le Central! C'est pour des choses comme ça que je m'entraine tous les jours. (...) Je suis fière de mon attitude. Les circonstances n'étaient pas faciles pour moi. Deux-trois semaines avant Roland, je ne savais pas si j'allais jouer. Au final j'ai quand même réussi à gagner trois matches. Je me sentais de mieux en mieux, alors j'espérais aller encore plus loin, mais je suis fière de la manière dont j'ai géré les choses, et du calme que j'ai réussi à garder. (...) Après je ne sais pas si c'est vraiment un déclic c'est plus ma progression qui suit son cours. Ca va me donner beaucoup de confiance sur la suite."

Q: Vous allez devenir la N.1 française, est-ce que cela change quelque chose pour vous ? Comment envisagez-vous la suite ?

R: C'est bien d'être N.1, mais à tout moment ça peut changer. Il n'y a pas énormément d'écart entre les joueuses, on est quatre à être un peu toutes au même classement. Mon objectif, c'est vraiment de continuer à travailler, à évoluer, pour revenir le plus vite possible sur ce genre de courts et ce genre de matchs. Avec Emmanuel (Planque, son entraîneur), on est dans une bonne dynamique, on ne se fixe pas vraiment de limites. On va continuer à tout faire pour essayer de soulever les plus grandes coupes. Après malheureusement à la WTA on n'a plus beaucoup de tournois cette année (...) Mais après je vais en profiter pour continuer à m'entraîner, pour continuer à progresser, être meilleure et arriver sur des matchs comme aujourd'hui encore meilleure.

Propos recueillis en conférence de presse