PSG: le père de Moïse Kean promet de "le surveiller" de près

Le Paris Saint-Germain, en quête de joueurs de compléments pour étoffer son effectif, a annoncé l'arrivée de l'attaquant international italien Moise Kean, prêté un an par Everton sans option d'achat, dimanche à la veille de la clôture du marché des transferts.

Le jeune buteur de 20 ans, qui s'est révélé avec la Juventus lors de la saison 2018-19, reste sur une saison à 2 buts en 33 matches avec le club anglais. Considéré comme un grand espoir du football italien, il arrive tout de même avec l'étiquette d'un joueur peu professionnel.

A tel point que son père a promis de surveiller de très près son fils à Paris. "On va s'organiser pour le surveiller et l'encadrer. Il y a déjà la famille bien sûr mais à Paris, on a plein d'amis et de la famille ivoirienne. On va vraiment faire attention à ne pas le laisser tomber dans les pièges de son âge. Moïse n'est pas à Paris pour se divertir mais pour travailler! Il n'en est qu'au début de sa carrière et il ne doit pas l'oublier", a-t-il indiqué dans les colonnes du journal Le Parisien.