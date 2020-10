Tennis: fin de saison pour Caroline Garcia, blessée au pied

La Française Caroline Garcia met un terme à sa saison en raison d'une blessure au pied, a-t-elle annoncé mardi sur Twitter.

"Consultation et intervention médicale ce matin. Place maintenant au repos et à la récupération pour soigner mon pied. On se retrouve pour la saison 2021", écrit-elle sur le réseau social, au-dessus d'une photo où elle apparait avec des béquilles.

La 45e mondiale a été éliminée dimanche en huitièmes de finale à Roland-Garros, stoppée par la N.5 mondiale Elina Svitolina 6-1, 6-3 en à peine plus d'une heure.

Il s'agissait du premier huitième de finale en Grand Chelem de Garcia depuis plus de deux ans. La Française de 26 ans visait son deuxième quart de finale à Roland-Garros, trois ans après son unique atteint en Grand Chelem, déjà sur la terre battue parisienne.