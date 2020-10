Ils n'ont pas respecté le protocole covid: trois grands joueurs anglais forfaits contre la Belgique ?

Gareth Southgate, le manager de l'équipe d'Angleterre de football a confirmé mercredi que le trio anglais Tammy Abraham, Ben Chilwell et Jadon Sancho ne pourrait pas prendre part au match amical qui opposera l'Angleterre au Pays de Galles jeudi. Ils n'ont pas respecté les mesures imposées pour lutter contre le Covid-19.

En fonction de leurs résultats au test Covid, ils pourraient également ne pas jouer le match de la Ligue des Nations contre la Belgique dimanche. Les trois joueurs avaient également participé à l'anniversaire du joueur de Chelsea Tammy Abraham. Lors de cette fête, ils étaient plus de six personnes or les nouvelles règles liées au coronavirus autorisent un rassemblement de maximum six personnes en Angleterre.

"La clé est de protéger l'ensemble de l'équipe", a déclaré Gareth Southgate lors d'une conférence de presse. "La chronologie concernant la période d'incubation est difficile à tenir mais nous allons gérer cela le mieux que nous pouvons". Abraham s'est excusé après que la nouvelle a fait la une des journaux britanniques tandis que Southgate a rappelé à son équipe les responsabilités qu'ils ont en tant que joueurs anglais.

"Nous avons eu une bonne réunion en début de semaine. Nous avons parlé de leurs responsabilités et de l'attention différente du public" a déclaré Southgate. "Ils doivent se rappeler que c'est un honneur de jouer pour l'Angleterre. Nous avons tous déjà fait des erreurs mais nous vivons un moment unique et très différent avec ce virus".