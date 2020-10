Coincé en Italie, Dries Mertens va-t-il jouer avec les Diables Rouges ? La réponse de Roberto Martinez

La situation autour de Dries Mertens n'est pas des plus simples. Le joueur est actuellement en quarantaine à Naples, ce qui le prive d'un déplacement en Belgique. Du moins temporairement.

La Belgique, qui s'apprête à affronter la Côte d'Ivoire avec ses jeunes joueurs, prépare activement les matchs de Ligue des Nations face à l'Angleterre et l'Islande. Des matchs importants que n'est pas sûr de disputer un certain Dries Mertens. S'il n'est pas blessé, le joueur de Naples est actuellement coincé en Italie.

Il doit en effet respecter les consignes en vigueur et ne peut pas encore rejoindre la Belgique. Mais sera-t-il présent pour ces matchs, prévus dimanche et mercredi ? "C'est un problème qui n'a rien à voir avec le foot, c'est en fonction des lois en vigueur dans cette région de l'Italie, mais il y a trois matchs et ce rassemblement sera long, on espère le voir avant la fin. Parce que c'est important d'avoir des contacts directs avec les joueurs, surtout après une longue période", a déclaré Roberto Martinez.

Il n'est donc pas impossible que Mertens ne soit disponible que pour affronter l'Islande, ce qui laisserait le soin à des joueurs comme Carrasco, par exemple, d'alimenter Lukaku en bons ballons face à l'Angleterre. Affaire à suivre.