F1: un membre de l'équipe Mercedes testé positif au coronavirus à l'aube du GP de l'Eifel

Un membre de l'écurie de F1 Mercedes, celle du champion du monde Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas, dont l'identité n'a pas été révélée, a été testé positif au Covid-19 avant le Grand Prix de l'Eifel, en Allemagne, sur le Nürburgring de vendredi à dimanche, a annoncé l'équipe jeudi.

"Ce cas a été traité et est traité conformément aux protocoles de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), en étroite collaboration avec cette dernière, est-il précisé. Nous vous prions de comprendre que nous ne donnerons pas de détails supplémentaires."

Mercedes n'est pas la première équipe à rencontrer un cas positif cette année: un membre de McLaren avait été testé positif avant le GP inaugural en Australie mi-mars, provoquant son annulation. Le pilote mexicain Sergio Pérez (Racing Point) a manqué les deux courses à Silverstone (Grande-Bretagne) début août pour les mêmes raisons. Plusieurs membres des personnels des circuits ont également été testés positifs.

Le protocole sanitaire mis en place pour les GP de F1 prévoit des tests de détection avant d'entrer pour la première fois sur chaque circuit, puis tous les cinq jours. Les personnels des écuries et les autres personnes sur site sont séparées en bulles le plus hermétiques possibles pour limiter les risques de contagion et les cas positifs doivent être immédiatement placés à l'isolement.