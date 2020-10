"Vivement qu'Eden Hazard et les autres reviennent, c'était une catastrophe": la DÉCEPTION des supporters de retour au stade Roi Baudouin

Les Diables Rouges retrouvaient leur public, ce soir, au Stade Roi Baudouin. Ils étaient 7.000 à monter dans les tribunes pour assister à un match amical globalement très moyen.

Pour suivre cette soirée, ils devaient notamment suivre un protocole sanitaire strict. Mais le problème ne vient visiblement pas de là. "Un match décevant, total. Vivement qu'Eden Hazard et les autres reviennent, c'était une catastrophe. J'ai pas du tout aimé le match, j'ai trouvé ça vraiment nul", nous raconte un supporter belge interrogé par Vincent Legraive.

Même constat au niveau de l'ambiance. "C'était pas comme d'habitude, les mesures covid, c'est comme ça. L'ambiance était pas terrible non plus, le match donnait pas vraiment envie de chanter. C'était compliqué. C'est pas un match à retenir". "Le match a été un peu équitable. En vrai, les Éléphants n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Il faut du temps pour qu'ils puissent jouer ensemble et se connaître, mais le résultat est prenable", tempère de son côté un supporter ivoirien.

Il en faudra donc plus pour séduire les supporters belges, qui n'auront pas encore l'occasion de retrouver leurs joueurs avant novembre, au mieux.