"Ce jour, je ne vais jamais l'oublier": Zinho Vanheusden euphorique après sa première sélection (vidéo)

Zinho Vanheusden a vécu une soirée de rêve. Le défenseur du Standard a disputé son tout premier match chez les Diables Rouges, tenant la ligne défensive aux côtés de Mechele et Boyata.

Interrogé par Sébastien Capette, il n'a pu cacher son bonheur d'avoir pu connaître cette émotion. "C'est une énorme fierté d'avoir joué mon premier match avec les Diables Rouges. Ce jour, je ne vais jamais l'oublier et personne ne va me le prendre. Mais je suis aussi un peu déçu, parce qu'on n'a pas gagner, ça c'est un peu dommage", explique le Liégeois, visiblement très heureux.

Pour ses débuts, il a notamment pu profiter du soutien sans faille du sélectionneur. "Le coach m'a juste dit de profiter. Il m'a tout expliqué. Il m'a juste dit, profite, parce que ce jour tu ne l'oublieras jamais", nous a-t-il expliqué, lui qui va maintenant croiser les doigts pour revenir aussi vite que possible en sélection. "Quand on y touche une fois, on en veut plus. Maintenant je vais aller en Moldavie avec les U21 et c'est tout aussi important, on doit gagner".