Joris Kayembe, nouveau Diable Rouge, a encore la tête dans les étoiles: "J'ai savouré, c'est vraiment spécial pour moi" (vidéo)

Entré en toute fin de match, Joris Kayembe a découvert la sélection belge. Le joueur de Charleroi était visiblement très heureux de pouvoir connaître cette première sélection, qu'il n'est pas prêt d'oublier. "C'est un vrai plaisir d'avoir pu jouer ces quelques minutes, j'ai savouré ce moment, c'était vraiment spécial pour moi", a-t-il admis au micro de Sébastien Capette.

"Il y a beaucoup de joie et d'excitation. Je viens de loin, ça m'a donné énormément de joie, j'étais trop content qu'il me fasse rentrer. J'ai pu toucher quelques ballons, ça m'a fait du bien de me sentir à l'aise. C'était super bien. Je rentre à Charleroi avec beaucoup de respect, c'est grâce à ce club que je suis ici. Je vais rentrer avec beaucoup d'humilité et me concentrer sur le championnat", a-t-il poursuivi.