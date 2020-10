Alexis Saelemaekers ENCENSE les stars des Diables Rouges: "De très grands joueurs qui restent accessibles" (vidéo)

Alexis Saelemaekers a lui aussi découvert la scène internationale. Le joueur milanais a disputé ses premières minutes avec la sélection et semble avoir particulièrement apprécié cette expérience. "J'essaie d'aider l'équipe au maximum, le coach m'a donné ma chance et j'ai essayé de lui rendre cette confiance. Aujourd'hui ça a a marché, c'est dommage ce match nul, mais je suis très content d'avoir pu faire partie de ce groupe aujourd'hui", explique celui qui a délivré la passe décisive sur le but belge.

Cette arrivée en sélection, c'est un rêve pour Saelemaekers. "C'est une expérience différence que celle du club, ici, j'ai la chance de côtoyer les plus grands joueurs de Belgique. C'est une fierté pour moi, je suis content", affirme-t-il, avant de dresser un portrait flatteur des stars de la sélection belge, présents à Tubize. "Ils m'ont intégré dans le groupe, il n'y a pas eu de barrière. Ils ont été très gentils avec moi, je dois leur tirer mon chapeau. Malgré qu'ils soient de grands joueurs, ils sont sur la scène internationale chaque semaine en club, ils restent des gens très accessibles et c'est super sympa de leur part", a-t-il expliqué.