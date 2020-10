Diables Rouges - Patrice Beaumelle a loué l'état d'esprit de son équipe après le partage contre les Diables

(Belga) Pour sa première à la tête de l'équipe nationale ivoirienne, Patrice Beaumelle a forgé un résultat positif contre la Belgique (1-1) jeudi soir lors d'une rencontre amicale au stade Roi Baudouin. Longtemps menés, les Éléphants ont égalisé à la 86e grâce à un penalty de Franck Kessié.

Si la Belgique a pu jouer à deux reprises en septembre, c'était le premier match des Éléphants depuis novembre 2019. "Ce n'était pas facile pour nous qui n'avions pas joué depuis 11 mois. Je voudrais avant tout féliciter mes joueurs, qui ont fait preuve d'un état d'esprit irréprochable, notamment après une première mi-temps compliquée où nous avons beaucoup couru." Le Français de 42 ans était conscient d'avoir affronté une équipe belge expérimentale mais n'a pas boudé son plaisir. "Ce n'était pas l'équipe belge classique mais ils ont l'habitude de jouer et vivre ensemble, cela se sent. Il y a une vraie philosophie de jeu dans cette équipe." Menée, la Côte d'Ivoire a globalement dominé la seconde période. "Je pense que ce partage reflète la physionomie du match. Nous avons eu des coups à jouer et, sur le nombre d'actions, nous faisons presque jeu égal. Nous avons eu des situations de buts, des contres. Nous avons bien joué ensemble, je suis très satisfait." Franck Kessié a eu un mot pour Alexis Saelemaekers, son équipier à l'AC Milan qui a fait ses débuts chez les Diables Rouges. "Il s'est bien défendu, il a montré de belles choses. J'espère que tout ça va continuer pour lui." (Belga)