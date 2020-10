Euro 2020 - Demi-finales des barrages : Bosnie, Irlande, Norvège, Israël et Roumanie éliminées

(Belga) Les demi-finales des barrages de l'Euro 2020 visant à désigner à terme les quatre derniers qualifié pour la phase finale ont eu lieu jeudi. La Hongrie, l'Islande, l'Irlande du Nord, le Slovaquie, la Serbie, l'Ecosse, la Géorgie et la Macédoine du Nord disputeront les quatre finales programmées le 12 novembre. Trois des huit rencontres se sont jouées aux tirs au but à l'issue des prolongations.

Dans la voie A, la Hongrie, qui comptait six défaites en huit matches, est allée s'imposer 1-3 en Bulgarie. Willi Orban (17e, 0-1), Zsolt Kalmar (47e, 0-2) et Nemanja Nikolics (75e, 0-3) ont enterré les espoirs des Bulgares, qui ne comptent qu'une seule victoire en 17 matches. Le but de Georgi Yomov (89e, 1-3) n'aura servi à rien. En finale, la Hongrie recevra l'Islande, qui a battu la Roumanie 2-1 à Reykjavik. Les Scandinaves, qui avaient gagné quatre de leurs cinq matches à domicile durant les éliminatoires, ont pris les devants par Gylfi Sigurdsson (16e, 35e) et Alexandru Maxim a remis les Roumains dans la course sur penalty (62e, 2-1). Dans la voie B, les deux matches se sont joués aux tirs au but. L'Irlande du Nord s'est qualifiée en Bosnie et accueillera la Slovaquie (1-1, 3-4 t.a.b). C'est pourtant la Bosnie, avec le Standardman Gojko Cimirot, qui a ouvert la marque par Rade Krunic (14e, 1-0) mais Niall McGinn a égalisé pour les Nord-Irlandais (53e, 1-1). La Slovaquie et l'Irlande n'étaient pas parvenues à se départager (0-0, 4-2 t.a.b.). Les Slovaques ont eu assez avec leurs quatre premières tentatives. Dans la voie C, la Serbie est allée s'imposer en Norvège (1-2) après prolongation. A peine monté au jeu à la place de l'ex-Anderlechtois Filip Djuricic (80e), Sergej Milinkovic-Savic a inscrit le premier but pour la Serbie (82e, 0-1). Mathias Normann a arraché les prolongations pour les Norvégiens (88e, 1-1). Mais l'attaquant de la Lazio Rome a signé un doublé (103e, 1-2), infligeant aux visités leur cinquième défaite en cinq matches de barrages. En finale, les Aigles Blancs affronteront l'Ecosse, qui s'est qualifiée aux tirs au but au détriment d'Israël (0-0, 5-3 t.a.b.). Dans la voie D, la Géorgie a battu la Biélorussie 1-0 grâce à un but sur penalty de Tornike Okriashvili (7e, 1-0). Elle défiera à domicile la Macédoine du Nord, qui a sorti le Kosovo (2-1). Les Macédoniens ont mené une première fois à la marque grâce à un autogoal de Fidan Aliti (16e, 1-0) mais Florent Hadergjonaj (29e, 1-1) a égalisé pour les Kosovars. Darko Velkovski (33e, 2-1) a finalement donné la victoire aux visités. (Belga)