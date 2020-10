Nouveau forfait: Hendrik Van Crombrugge quitte les Diables Rouges, Thomas Kaminski le remplace

Thomas Kaminski va rejoindre la sélection des Diables Rouges samedi. Le gardien de but des Blackburn Rovers a été appelé par l'entraîneur national Roberto Martinez en remplacement du portier du RSC Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, parti rejoindre son épouse qui vient d'accoucher, a confirmé vendredi après-midi la fédération belge de football (RBFA).

Le gardien des Diables Rouges Hendrik Van Crombrugge a quitté la sélection pour se rendre auprès de sa femme qui vient d'accoucher d'un petit garçon, a annoncé vendredi la fédération royale belge de football (RBFA). Il sera remplacé dans la sélection par Thomas Kaminski. A 27 ans, il a déjà été sélectionné en équipe nationale en 2013 et 2014, mais n'a pas encore joué avec les Diables. Il a été transféré le 26 août de La Gantoise au club de 2e division anglaise de Blackburn.

C'est le troisième forfait de portier avec lequel doit composer Roberto Martinez. Jeudi, Thibaut Courtois quittait le stage des Diables pour retourner au Real Madrid. Après avoir passé des examens médicaux, il n'a pas été déclaré "apte" à jouer. Koen Casteels, de son côté, est également devenu papa cette semaine et avait eu la permission de s'absenter.

La chance pour Simon Mignolet qui, comme contre la Cote d'Ivoire jeudi, devrait prendre place entre les perches lors des deux prochains matches de Ligue des Nations en Angleterre dimanche et en Islande mercredi.

Jeudi, Van Crombrugge (27 ans) a remplacé Mignolet au cours du match d'entraînement contre la Côte d'Ivoire à Bruxelles (1-1). Le gardien de but du RSC Anderlecht a obtenu à cette occasion sa première sélection avec la Belgique. Il est ainsi entré sur le terrain à la 77e minute et a immédiatement réalisé un arrêt réflexe sur un envoi à bout portant. Dans les dernières minutes, il a concédé le but de l'égalisation sur un penalty tiré par Kessié.