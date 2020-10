Rallye de Sardaigne: Sordo domine, Neuville et Ogier limitent la casse

L'Espagnol Dani Sordo, vainqueur l'an dernier en Sardaigne et pigiste chez Hyundai, a pris la tête vendredi de l'édition 2020, devant le Finlandais Teemu Suninen (Ford), le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et le Français Sébastien Ogier (Toyota).

Bien placé sur la route, Sordo n'a pas eu à balayer trop de poussière et en a profité pour signer quatre temps scratch sur six (ES2, puis ES4 à ES6), de quoi creuser un petit écart sur ses principaux rivaux: 17 secondes d'avance sur Suninen, 35 sur son coéquipier Neuville et 36 sur Ogier, deux candidats au titre qui ont surtout cherché à limiter les dégâts.

"C'était un après-midi difficile pour nous, comme on s'y attendait", a résumé Ogier en fin de journée, sur son compte Twitter. "On a fait ce qu'on pouvait, mais on a perdu un peu trop de temps. Les spéciales de demain (samedi) sont assez typiques de la Sardaigne qu'on connaît. J'espère avoir un peu plus de grip (d'adhérence, ndlr) et je vais essayer de faire de bons chronos."

Ogier est en mission pour préserver ses chances dans la lutte pour le titre mondial face au leader du classement pilotes, son coéquipier britannique Elfyn Evans (Toyota). Le Gallois, vainqueur en Turquie, ouvrait la route vendredi, devant Ogier, et les deux pilotes Toyota ont donc perdu du temps. Il est 5e à 51 secondes du leader.

Au général, Evans compte 18 points d'avance sur Ogier et 27 sur le champion en titre, l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), qui pointe vendredi soir à près de deux minutes de Sordo. On a appris en fin de journée qu'il avait rencontré des "problèmes de suspension" le matin, "on ne pouvait pas réparer avec les outils que nous avions dans la voiture", a indiqué l'Estonien.

- Le rallye de Monza au calendrier -

Sordo a pris les commandes à Suninen, qui était en tête jusque-là, lors de la 4e et dernière spéciale du matin, juste avant la pause au parc d'assistance d'Alghero. Puis il a doublé son avance dans les deux spéciales de l'après-midi sur des pistes sardes qu'il a toujours appréciées.

"Je suis ravi de revenir sur ce rallye où j'ai tellement de souvenirs spéciaux l'an dernier", a dit l'Espagnol. "Je me suis senti compétitif toute la journée, nous avons fait un bon choix de pneus et notre position est encourageante. Mais ce n'est que le premier jour, donc il faut garder les pieds sur terre", a ajouté l'ancien lieutenant de Sébastien Loeb chez Citroën.

Mais la grande nouvelle du jour, en attendant les six spéciales de samedi et les quatre de dimanche matin, c'est qu'un nouveau rallye a été ajouté au calendrier 2020, celui de Monza.

Cette 8e et dernière manche de la saison aura lieu du 4 au 6 décembre dans et autour du parc du fameux autodrome où se court chaque année le Grand Prix d'Italie de Formule 1. Avec 220 km de spéciales en tout, dont une journée de samedi prévue sur des petites routes lombardes, dans la région de Milan.

Cette deuxième manche italienne de la saison rendra moins crucial le résultat de ce dimanche en Sardaigne, car il restera encore deux épreuves à disputer, à Ypres (Belgique) et donc à Monza. Ce Monza Rally Show, organisé depuis 1978, a été remporté sept fois par la star absolue du MotoGP, Valentino Rossi.