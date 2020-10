Tour d'Italie: Simon Yates, premier cas positif au Covid-19, abandonne

Simon Yates qui participait actuellement au Tour d'Italie cycliste a été contrôlé positif au Covid-19 a révélé samedi matin son équipe Michelton-Scott. Le Britannique a renoncé à poursuivre l'épreuve avant le départ de la 8e étape samedi. Les autres coureurs de l'équipe, négatifs, ont été autorisés à poursuivre le 103e Giro.

"Yates a développé des symptômes très légers dans les heures qui ont suivi la septième étape d'hier", a précise son équipe sur son site internet. "L'équipe médicale Mitchelton-Scott a immédiatement demandé un test rapide qui a indiqué un résultat positif. Un second test, le RT-PCR, a été effectué plus tard, ce qui a confirmé le résultat positif". "Le jeune homme de 28 ans a été isolé dans sa chambre individuelle pendant le processus et est transporté en toute sécurité par une ambulance organisée pour une période de quarantaine où l'équipe peut offrir ses meilleurs soins possibles. Ses symptômes restent très légers". "La santé du personnel et des coureurs étant la priorité absolue, les autres coureurs et membres du personnel de Mitchelton-Scott ont également subi un test rapide, chacun donnant un résultat négatif. Ils ont été autorisés par le RCS à poursuivre la course et, par précaution, ils subiront d'autres tests dans les prochains jours." Simon Yates occupait la 21e place du classement général à 3:52 du maillot rose le Portugais Joao Almeida.