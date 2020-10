F1: Mercedes exclut de fournir des moteurs à Red Bull

Le team Mercedes, champion du monde de F1 en titre, a exclu de devenir le futur fournisseur de moteurs de l'équipe de Formule 1 Red Bull.



Toto Wolff, le responsable du sport automobile chez Mercedes, a déclaré à l'occasion du Grand Prix de l'Eifel, 11e manche du championnat du monde, ce week-end en Allemagne : "nous avons atteint un stade où nous ne pouvons même pas faire des moteurs pour nous-mêmes, c'est pourquoi il n'y a pas de possibilité".

Mercedes utilise son propre moteur et en fournit également aux écuries Racing Point et Williams. McLaren les rejoindra à partir de 2021. Red Bull et leur équipe soeur Alpha Tauri sont sans motoriste à partir de 2022 après que leur partenaire actuel, Honda, a déclaré qu'il quittera la F1 après la saison 2021. Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, n'excluait pas un retour à Renault, malgré leur séparation difficile en 2018. Ils peuvent également retourner chez Ferrari qui a fourni leurs groupes motopropulseurs en 2006. Mattia Binotti, directeur de l'équipe Ferrari, a déclaré : "c'est une chose à laquelle nous devrions commencer à réfléchir". Horner a déclaré qu'ils allaient peser toutes les options, dont l'une pourrait également être à fabriquer leurs propres moteurs à l'avenir.