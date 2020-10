Romelu Lukaku reçoit le Prix Giancinto Facchetti attribué pour ses qualités humaines

(Belga) Romelu Lukaku est le lauréat 2020 du "Prix Giacinto Facchetti - Il Bello del Calcio", du nom de l'ancien grand défenseur de l'Inter Milan, attribué chaque année par la Gazzetta dello Sport à une "personnalité du monde du football qui s'est distinguée par sa loyauté et son fair play".

"But après but, en Italie et en Europe, Romelu Lukaku a démontré être un pur attaquant, en ajoutant à son bagage technique la force de volonté, la générosité et l'altruisme. Ses qualités humaines font de lui un vrai leader", a expliqué Gianfelice Facchetti, le fils de Giancinto Facchetti, ancien capitaine de l'Inter et de l'équipe nationale italienne. Lukaku a reçu le prix lors d'une interview effectuée dans le cadre du Festival du Sport de Trente. L'avant-centre des Diables Rouges s'est dit "honoré de recevoir ce prix". Il succède au palmarès à Gianluca Vialli. Paolo Maldini, Michel Platini, Eric Abidal, Francesco Totti ou encore Andrea Pirlo ont notamment reçu ce prix, organisé pour la première fois en 2006. (Belga)