GP de l'Eifel: Les Mercedes dominent les essais libres

(Belga) Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) s'est montré le plus rapide de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de l'Eifel, samedi, sur le circuit du Nürburgring en Allemagne.

Vendredi, les deux premières séances d'essais libres ont été annulées en raison du mauvais temps. Celle de samedi était donc la seule séance avant les qualifications. En 1:26.225, Bottas a devancé son équipier Lewis Hamilton (1:26.361). Le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc (1:26.681) a signé le troisième chrono devant le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen (1:26.896). L'autre Ferrari, pilotée par l'Allemand Sebastian Vettel, pointe en cinquième position (1:27.038). Le Canadien Lance Sroll n'a pas pris part à cette unique et cruciale séance d'essais "ne se sentant pas à 100%" selon un tweet de l'écurie Racing Point. Le GP de l'Eifel est la 11e manche sur 17 cette saison. La F1 n'a plus couru sur le Nürburgring depuis 2013 et écuries comme pilotes manquent de références sur ce tracé, ce que l'annulation de la journée d'essais libres de vendredi n'aura pas arrangé. (Belga)