Belle image: Sebastian Vettel porte un casque en hommage à Michael Schumacher et le présente à son fils Mick (vidéo)

A 21 ans, le fils du légendaire septuple champion du monde Michael Schumacher devait faire à domicile ses débuts en F1 lors d'un week-end de Grand Prix chez Alfa Romeo, après avoir participé à des essais privés, mais la météo en a décidé autrement vendredi.



Il passera tout de même le week-end en immersion au sein de l'écurie afin d'observer son fonctionnement et le quotidien des pilotes titulaires. "Je vais essayer d'en tirer le plus d'informations possible pour moi-même", s'est-il promis lors d'un point presse virtuel.



Mick Schumacher s'est aussi trouvé un soutien de poids en la personne de son quadruple champion du monde de compatriote Sebastian Vettel. Le pilote Ferrari, en partance pour Aston Martin (actuelle Racing Point) la saison prochaine, voit en lui un "bon gamin" qui "a de l'avenir" et "mérite une place de titulaire" en 2021.

Vettel portera par ailleurs un casque inédit ce week-end et inspiré de celui de... Michael Schumacher. Le pilote allemand a d'ailleurs rencontré le fils de "Schumi" pour le lui présenter.

La F1 a partagé cette belle séquence sur les réseaux sociaux (voir la vidéo ci-dessous). On y voit le pilote Ferrari montrer son casque, où une impression en 3D rappelle le casque porté par Schumacher à l'occasion de son succès au Nurburgring en 2006.

"Pour ce Grand Prix en Allemagne, je vais porter un nouveau casque, qui d’apparence n’a pas l’air de changer particulièrement. Mais en vérité, sous les couleurs du drapeau allemand, nous avons intégré le dessin utilisé par Michael Schumacher en 2006, en 3D", a Vettel. "Il y a les étoiles de Michael, le dragon chinois et évidemment le logo avec ses initiales. Ce n’est qu’une petite pensée, mais Michael manque à tout le monde. Conduire en Allemagne, c’est toujours spécial."



