Thierry Neuville glisse à la 3e place à l'issue de la journée de samedi en Sardaigne

(Belga) Thierry Neuville a perdu une place et glissé en troisième position du rallye de Sardaigne, sixième manche (sur huit) du championnat du monde des rallyes (WRC), après les deux dernières spéciales disputées samedi. Le pilote Hyundai pointe à 28.9 de son équipier espagnol Dani Sordo et a été dépassé par le Français Sébastien Ogier (Toyota).

Après les quatre spéciales matinales, deux tronçons étaient au programme de l'après-midi, pour un total de 27,5 kilomètres. Le premier a vu Ogier signer le meilleur temps devant Neuville. Dani Sordo a remporté le second, toujours devant le Belge. Malgré deux deuxièmes temps, le vice-champion du monde belge accuse désormais un retard de 1.5 seconde sur Sébastien Ogier, qui s'est hissé en deuxième position. Neuville a notamment expliqué avoir fait une erreur dans la dernière spéciale de la journée. "On a vraiment tout donné. J'ai perdu quelques secondes à la suite d'une erreur sur le pont", a déclaré le Belge. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), en tête du championnat du monde, se trouve en quatrième position, à 58.4 de la tête. Le champion du monde estonien Ott Tänak (Hyundai) est lui sixième (+2:25.3). Dimanche, deux boucles de deux spéciales seront au programme de l'ultime journée de ce rallye totalement disputé sur terre. Dani Sordo, vainqueur sortant, semble bien parti pour décrocher sa 3e victoire en carrière en WRC. Vendredi, un 8e rallye a été ajouté au calendrier de la saison 2020. Il se tiendra en décembre à Monza, sur l'asphalte du circuit qui accueille le GP d'Italie de Formule 1 chaque année. Au championnat, Evans est en tête avec 97 points. Ogier suit à 18 longueurs. Viennent ensuite Tänak (70), Rovanperä (70) et Neuville (65). (Belga)