Ligue des nations: l'Allemagne se rassure en Ukraine (2-1)

Après une série de mauvais résultats, l'Allemagne s'est rassurée samedi en Ligue des nations en allant à Kiev battre l'Ukraine (2-1), terriblement affaiblie par les défections de 14 joueurs liées à l'épidémie de Covid-19.

Pour la première fois cette année, les Allemands ont su préserver un but d'avance, pour marquer enfin trois points dans ce groupe 4 de la Ligue A, après deux matches nuls contre l'Espagne (1-1) et la Suisse (1-1), suivis d'un autre contre la Turquie mercredi en amical (3-3).

La Mannschaft est désormais deuxième avec cinq points, derrière l'Espagne (7 pts) qui a battu la Suisse 1-0.

L'arrière central de Mönchengladbach Matthias Ginter a ouvert le score dès la 20e minute. Le Munichois Leon Goretzka a doublé la mise à la 49e minute, profitant d'un ballon relâché par le gardien du Dynamo Kiev Georgiy Bushchan, dont c'était la deuxième sélection, après une première cauchemardesque mercredi à Paris contre la France (7-1).

Ruslan Malinovski a réduit l'écart sur pénalty (76e).

"Nous aurions pu mener 3 ou 4-0 avant d'encaisser le pénalty", a commenté le sélectionneur Joachim Löw, "mais dans le jeu, nous avons laissé très peu de chances aux Ukrainiens. Nous avons été très stables défensivement".

Le coach allemand, sous le feu des critiques depuis septembre après les trois matches nuls, concédés à chaque fois après avoir mené (deux fois dans le temps additionnel), avait grand besoin d'un succès pour se donner un peu d'air.

"C'est à la fois une victoire laborieuse et un pas en avant", a jugé l'attaquant du Bayern Munich Serge Gnabry, "nous aurions pu faire la différence plus tôt, nous ne l'avons pas fait, mais il était important de gagner ce soir".

- Le retour des Munichois -

Cette fois, avec son équipe-type alignée pour la première fois depuis novembre 2019, l'Allemagne a tenu le choc dans les dernières minutes et ne s'est pas fait voler le fruit de ses efforts par l'Ukraine, qui venait de concéder un douloureux 7-1 à Paris mercredi.

"Ca faisait plus de 10 mois que nous n'avions plus joué avec cette équipe, a noté Löw, et si tout le monde est en forme, je pars du principe que je ne ferai pas beaucoup de changements mardi soir contre la Suisse".

Il s'agit de la toute première victoire de l'Allemagne en Ligue des nations, pour sa septième rencontre dans la compétition depuis qu'elle a été créée en 2019. Et aussi du premier succès des coéquipiers de Manuel Neuer en 2020, après une reprise laborieuse cette saison.

Joachim Löw s'était mis lui-même en danger en septembre, en laissant volontairement au repos les joueurs du Bayern Munich après leur quintuplé historique de l'été (coupe, championnat, Ligue des champions et supercoupes d'Allemagne et d'Europe).

Contre l'Ukraine, les stars ont fait le travail. A 2-0, le match semblait même plié, mais une faute dans la surface de Süle a offert un pénalty aux Ukrainiens à la 76e minute, transformé par Malinovski (2-1). Les quadruples champions du monde se retrouvaient d'un seul coup face à leurs démons.

Ce but avait pour effet de remettre l'Ukraine dans le match, et de réveiller l'enthousiasme des 17.500 supporters autorisés par les autorités locales. Chaque action ukrainienne dans les dernières minutes ravivait le souvenir des matches nuls précédents. Mais cette fois, les Allemands n'ont rien lâché.