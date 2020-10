Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville 2e finit devant Sébastien Ogier

L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) a remporté pour la deuxième année d'affilée le Rallye de Sardaigne, dimanche, au terme d'une course parfaite, devant son coéquipier belge Thierry Neuville qui a finalement devancé d'une seconde le Français Sébastien Ogier (Toyota).



Sordo a eu peur jusqu'au bout mais il a réussi à préserver cinq secondes d'avance sur Neuville, six secondes sur Ogier, après trois jours de bagarre acharnée sur ces pistes sardes où il s'était déjà imposé l'an dernier.



Le leader du championnat pilotes, le Britannique Elfyn Evans (Toyota), a terminé à la 4e place du classement général, à plus d'une minute de Sordo, et préservé sa place de candidat numéro 1 au titre mondial, à deux manches de la fin de la saison.



Evans compte désormais 111 points, soit 14 d'avance sur Ogier, 24 sur Neuville, remonté en un week-end de la 5e à la 3e place, et 28 sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), champion du monde en titre.



Retardé vendredi matin par des problèmes de suspension, Tänak a terminé en beauté par une victoire dans la Power Stage (ES16), assortie de cinq points de bonus au championnat.



Il reste deux rallyes cette saison, en Belgique en novembre, autour d'Ypres, puis près de Milan début décembre, au Rallye de Monza, qui a été ajouté vendredi au calendrier de cette saison 2020 raccourcie par la pandémie de nouveau coronavirus.