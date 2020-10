Basket: Villeurbanne se reprend à Cholet

Villeurbanne a renoué avec le succès en s'imposant dans la difficulté sur le parquet de Cholet 82 à 73, dimanche en milieu d'après-midi, pour le compte de la 4e journée d'Elite, notamment grâce à une énorme performance de Paul Lacombe.

L'Asvel s'est déplacée à la Meilleraie choletaise avec deux joueurs de son effectif en moins, testés positifs au Covid-19, tout comme l'entraîneur principal TJ Parker.

C'est donc sous les ordres de Freddy Fauthoux, adjoint de Parker mais promu par les circonstances, que les Villeurbannais ont retrouvé un tout petit peu le sourire, assurant l'essentiel après deux revers en Elite à Dijon (81-74) et à Bourg-en-Bresse (104-102 a.p.).

Fauthoux pourra remercier Paul Lacombe, qui a évité à son équipe une nouvelle défaite dans le Championnat de France.

L'ancien Monégasque a terminé la rencontre comme meilleur marqueur avec 21 points et 29 d'évaluation. C'est lui qui a réalisé le contre crucial sur Michael Stockton alors que Cholet avait la possibilité de revenir à un point de l'Asvel à moins de trois minutes (74-71). Et c'est lui qui a pris le rebond offensif dans la foulée pour délivrer la passe décisive à Amine Noua à trois points (77-71).

Les Villeurbannais comptent deux victoires et deux défaites en championnat et vont désormais tenter de remporter leur première victoire en Euroligue (ils ont perdu à Valence et à Milan) lors de la double réception des Grecs du Panathinaikos mardi et des Serbes de l'Etoile rouge de Belgrade jeudi.

Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête: les tests PCR qui vont être réalisés dans les prochains jours. En Euroligue, si un effectif est placé en quarantaine, la rencontre est perdue 20-0, l'Euroleague basketball ayant opté pour cette solution et non pour le report de la rencontre.